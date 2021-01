Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Federal de Investigatii a infiintat un site pentru a aduna informatii, fotografii sau inregistrari video cu sustinatorii presedintelui american Donald Trump care au luat cu asalt Capitoliul la Washington, relateaza dpa. "FBI accepta ponturi si imagini din media digitale care prezinta acte de…

- Au fost doar cateva secunde, insa scena s-a transformat in simbol al asaltului violent asupra Capitoliului din Washington comis miercuri de simpatizanti ai presedintelui in exercitiu Donald Trump. Un barbat deghizat in bizon, cu o caciula de blana, cu coarne, si aflat la bustul gol a prezidat pentru…

- Printre protestatarii care au patruns in Capitoliul SUA miercuri se numara și Jake Angeli – ușor de recunoscut cu fața vopsita, purtand blana și caciula sa cu coarne. El este un susținator al Qanon a carui prezența la manifestațiile de dreapta din Arizona a devenit o obișnuința in ultimul an, potrivit …

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat miercuri seara trist din cauza asaltului asupra Capitoliului din Washington. Acesta a subliniat ca, in astfel de cazuri, este fundamental ca liderii sa fie foarte clari in a le transmite sustinatorilor lor sa evite violentele, transmite EFE.…

- O femeie care a fost impuscata in timpul asaltului sustinatorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului a murit, a confirmat politia, conform DPA si AFP. O femeie neidentificata a fost impuscata in momentul in care manifestanti pro-Trump au luat cu asalt miercuri cladirea Capitoliului dupa un miting…

- Cel putin 13 persoane au fost arestate in timpul incidentelor de miercuri de la Capitoliu provocate de sustinatorii lui Donald Trump, a anuntat Politia Metropolitana. Seful politiei, Robert Contee, a declarat: „Putin peste 13 arestari au fost facute. Trebuie sa adaug ceva foarte important…

- Congresul Statelor Unite ar fi trebuit sa valideze miercuri victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din Statele Unite, insa procesul a fost suspendat, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington. La inceputul lunii noiembrie, democratul Joe…

- Un mars pasnic de trei ore a avut loc marti seara, la care au participat aproximati 400 de persoane din cadrul miscarii Black Lives Matter (BLM) impotriva rasismului si violentei politiei. In fruntea coloanei s-au aflat sase persoane inarmate cu pusti de asalt si cutite. Autoritatile din orasul…