Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile americane impotriva Iranului trebuie imediat suspendate deoarece "timpul se scurge" pentru populatia iraniana, care deja sufera din cauza reintroducerii acestora, a declarat miercuri Teheranul in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de la Haga, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Presedintele Vladimir Putin a discutat despre posibilele noi sanctiuni ale Statelor Unite impotriva Rusiei vineri cu Consiliul rus de Securitate, a anuntat agentia de presa TASS preluata de Reuters, citandu-l pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Departamentul de Stat…

- In dosarul IPJ Gate, care este judecat de magistratii Tribunalului Maramures, avocatul lui Leon Closca a depus un memoriu, prin care se solicita informatii suplimentare din partea SRI si a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la existenta si desecretizarea unor protocoale…

- In scurta inregistrare, Schwarzenegger l-a comparat pe Trump cu un las. „Tocmai am vazut conferinta pe care ai tinut-o cu Vladimir Putin: a fost penibila. Ai stat acolo ca un las, ca un admirator care mai avea putin sa ii ceara un autograf sau un selfie. Ai vandut comunitatea serviciilor de informatii…

- Ieri, cu trei zile inainte de reuniunea de la Helsinki a președinților Trump si Putin, Departamentul de Justitie al SUA a pus sub acuzare 12 ofițeri de informații ruși, anunta Bloomberg, citand declaratia lui Rod Rosenstein, procuror general adjunct al Statelor Unite. Potrivit agenției, este vorba despre…

- Actrita americana Susan Sarandon s-a numarat printre cele 575 de femei arestate joi, la Washington, dupa ce au participat la un protest fata de politica privind imigrantii a lui Donald Trump, organizat la Departamentul de Justitie din Senat, potrivit theguardian.com.

- Departamentul de Justitie american a anuntat miercuri eliberarea in curand in Siria a unui american acuzat ca a luptat pentru gruparea Stat Islamic (SI) si detinut de fortele americane in Irak de peste opt luni, relateaza France Presse. Intr-o declaratie, Departamentul de Justitie (DoJ) a…

- Un oficial american al Agentiei de Informatii Militare (DIA) a fost acuzat ca a vandut secrete de stat Chinei in schimbul a cel putin 800.000 de dolari, scrie The Guardian , citat de news.ro. Departamentul pentru Justitie sustine ca Ron Rockel Hansen avea asupra sa informatii clasificate atunci cand…