- Prin instalarea lui Mirel Radoi, conducatorii de la CS Universitatea Craiova au mizat pe un șoc la echipa, inaintea returului crucial cu Zorya. Atmosfera, cel puțin, s-a schimbat radical. Universitatea Craiova o infrunta pe Zorya Luhask, de la ora 20:30, in manșa secunda a duelului din turul III al…

- Barcelona - Real Madrid 1-0, in primul amical al verii pentru cele doua mari rivale din La Liga. In fața a 61.000 de spectatori pe stadionul Allegiant, din Las Vegas, Barcelona și Real Madrid și-au expus noile vedete. La catalani, Lewandowski, Raphinha și Christensen au fost titulari, in timp ce Kessie…

- Prima Doamna ucraineana, Olena Zelenska, a indemnat miercuri, in Congresul american, la livrarea de sisteme de aparare antiaeriena Ucrainei, intr-un discurs in care a aratat carucioare de copii patate de sange si cadavre de copii ucisi in bombardamente rusesti, relateaza The Associated Press.…

- Hyundai Nexo, un SUV electric pe hidrogen, a debutat in 2018 cu ocazia Consumer Electronics Show. Pana in luna mai 2022, constructorul sud coreean a comercializat puțin peste 3.900 de exemplare pe piața locala, iar 120 au fost destinate exportului. Intre timp, Hyundai lucreaza la a treia generație de…

- La Editura Mega din Cluj-Napoca a aparut recent „Subcultura ultra in galeriile de fotbal romanesti. Ultrasii romani – tipologie, organizare, actiuni in interiorul si in afara stadioanelor”, lucrare avandu-l ca autor pe Gabriel Sala. Cartea, care reprezinta și lucrarea de doctorat a autorului, susținuta…

- In varsta de 52 de ani, Daniela Gyorfi activeaza in industria muzicala. La fiecare concert, la fiecare apariție, cantareața e atent machiata, insa recent a surprins, a aparut fara pic de machiaj. Dupa o perioada de lunga de restricții, Daniela Gyorfi și-a reluat activitatea la fel ca mulți artiști din…

- Debutul verii in Romania este unul capricios. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA a emis, vineri, 10 iunie o avertizare Cod galben de inundatii si viituri, valabila pana duminica la miezul noptii 18 bazine hidrografice si pe raurile din Dobrogea.In intervalul 10 iunie, ora…

- Un baietel in varsta de 8 ani care locuieste in prezent in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta, este abuzat inca de la 2 ani. Se pare ca micutul ar fi fost fortat sa fumeze si sa bea bere, filmat si fotografiat de mama si bunica acestuia, pentru amuzamentul lor. Conform observatorulph.ro,…