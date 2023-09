Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției: „Transportul feroviar din județ va deveni performant!” Ministrul Justiției și președintele PNL Argeș, Alina Gorghiu, și ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian Veștea, au facut un tur de forța, duminica, 20 august, in Argeș. Mai intai au vizitat comuna…

- 4 adolescenți și șoferul vinovat au fost raniți, la Schitu Golești, dupa ce conducatorul auto care consumase alcool a intrat in plin intr-o mașina care venea din sens opus. In dimineața zilei de 21 august, polițiștii din Campulung au intervenit in urma unui apel de urgența la numarul 112, privind un…

- „In satul Schitu Golesti, ministerul, prin Compania Nationala de Investitii, a finantat, cu 6.639.976,45 lei, construirea unei sali de sport cu tribuna de 102 locuri. Sala este dedicata, in principal, uzului didactic, dar va putea fi utilizata si de restul comunitatii la sfarsit de saptamana sau in…

- Un eveniment rutier a avut loc in dupa amiaza zilei de marți, 8 august, in Argeș. Este vorba despre un accident produs in comuna Schitu Golești in care au fost implicate un autocamion și un autoturism, cel din urma fiind parcat, potrivit ISU Argeș. Au intervenit pompierii de la Detașamentul Campulung,…

- Picnic gratis, joi, 20 iulie, pentru locuitorii din Babana, Argeș, la Targul de Sfintul Ilie, la marea sarbatoare din comuna Babana, situata in apropierea Piteștiului. Citește și: Accident in Argeș pe calea ferata. O locomotiva a acroșat o mașina! Primarul localitații, Vasile Bebe Ivan, informeaza ca,…

- Un eveniment rutier s-a prods in dimineața zilei de miercuri, 28 iunie, dupa ora 8, in comuna Schitu Golești, satul Lazarești, potrivit unei informari a celor de la ISU Argeș. A fost un accident produs de un autoturism care a intrat in coliziune cu un autocamion staționat. La fața locului au intervenit…

- DEVA SUPER RALLY – etapa a III-a, din cadrul Campionatului Național de Super Rally, va avea loc vineri, 30 iunie și sambata, 1 iulie 2023, in centrul municipiului Deva. Pentru ca evenimentul sa se desfașoare in bune condiții, traficul rutier va fi inchis pe traseul unde se va…

- In urma cercetarii intr-un dosar de furt calificat, polițiștii din Schitu Golești au reținut un barbat in varsta de 34 de ani, din Malureni, care se sustragea urmaririi penale. Din cercetari s-a stabilit ca, anul trecut, in noaptea de 31 mai spre 1 iunie, barbatul, impreuna cu alți trei complici, ar…