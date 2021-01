FASHION SHOW ⎥ Fendi și culoarea ca remediu pentru criză Astazi, brand-ul Fendi, din cadrul grupului de lux LVMH, și-a dezvaluit, in mediul online, noua sa colecție pentru iarna viitoare dedicata barbaților. Un univers pop, plin de culoare, ca un remediu la criza actuala. „Hello, Silvia la telefon.” Videoclipul colecției de toamna-iarna 2021-2022 pentru barbați, de la Fendi, incepe ca... The post FASHION SHOW ⎥ Fendi și culoarea ca remediu pentru criza appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile municipale anunța ca vor institui o celula de criza, care va gestiona situația de iarna severa care se prognozeaza in aceasta saptamina, transmite moldpres. Viceprimarul Ilie Ceban, a cerut astazi, la ședința on-line a serviciilor municipalitații, organizarea unei celule de criza care va…

- Sarbatorile de iarna nu vor mai avea același farmec ca in anii trecuți. Așa cum s-a intamplat in primavara, de Paște, suntem obligați sa reducem vizitele, sa evitam adunarile, sa fim precauți pentru a limita raspandirea noului coronavirus. Criza sanitara ne determina așadar sa petrecem sarbatorile de…

- Brașovul, mirificul oraș aflat la poalele Tampei, are parte de o clima destul de rece, ceea ce ii obliga pe locuitorii lui sa poarte haine groase o perioada destul de lunga din an. Femeile știu ca frigul și tendințele in fashion nu sunt cei mai buni prieteni, insa brașovencele au un stil aparte, ceea…

- Vor fi luminițe și brad in Piața Cetații din Alba Iulia in acest an, denia, diorama cu nașterea Domnului Iisus și Moș Craciun. Nu nu vor mai fi insa tonetele cu vin fiert , cafea și placinte, ca in anii trecuți. Iubitorii de patinaj din Alba Iulia vor putea și ei sa se bucure in […] Citește Patinoar,…

- Vremea rece din ultimele zile și temperaturile scazute, au favorizat apariția primilor fulgi de nea in Maramureș. Astfel, in urma cu cateva minute, a aparut in mediul online un video cu primii fulgi de zapada care au cazut astazi la Cavnic. Videoclipul postat pe internet, poate fi vazut AICI. Source

- Pentru ca vara a luat sfarșit și sezonul rece mai-mai ca și-a intrat in drepturi, garderoba ta trebuie sa treaca prin modificari notabile. Adica, trebuie sa-ți adaptezi ținuta la vremea de afara.

- Primarul ales al Bucureștiului, Nicușor Dan, a anunțat ca preluarea mandatului sau de primar va mai intarzia cel puțin o saptamana din cauza ca au fost facute 52 de apeluri la validarea mandatului sau și a vorbit despre ”sicanele penibile ale PSD prin care incearca in mod iresponsabil sa impiedice preluarea…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a acuzat joi ca "în mod deliberat” se pregatește o iarna grea pentru bucureșteni, prin întârzierea preluarii mandatului sau, din cauza a zeci de contestații depuse de PSD. Nicușor Dan, conferința de presa în fața Primariei Capitalei:…