Fashion House a deschis un nou centru outlet în București după o investiție de 25 milioane euro Fashion House Group a inaugurat astazi cel mai nou centru outlet dezvoltat in Capitala, un proiect in valoare totala de 25 de milioane de euro. Construit in partea de est a orașului, Fashion House Pallady este cel de-al doilea outlet deschis in București. Fashion House Outlet Pallady este primul centru outlet inaugurat in acest an in Europa continentala. Proiectul de peste 12.000 metri patrați include 62 de magazine, o zona de joaca pentru copii, restaurante și peste 300 de locuri de parcare pe care vizitatorii le vor putea folosi gratuit. Peste 100 de noi locuri de munca au fost create prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

