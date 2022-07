Stiri pe aceeasi tema

- Marius Croitoru (41 de ani), antrenorul lui FCU Craiova, a comentat eșecul cu Farul, 1-2, la primul sau meci oficial pe banca alb-albaștrilor. El a prezentat doua scuze pentru infrangere: o presupusa greșeala de arbitraj inainte de golul de 2-0 și improvizațiile din defensiva. Croitoru și-a inceput…

- Gica Hagi, antrenorul Farului, a vorbit la conferința de presa premergatoare meciului cu FCU Craiova din prima etapa a noului sezon de Liga 1. Hagi a vorbit despre meciul din prima etapa, dar și despre transferurile realizate in aceasta vara. „Regele” considera ca jucatorii aduși in acest mercato mai…

- Gica Popescu (54 de ani), președintele Farului, a discutat cu redactorul-șef al Gazetei, Catalin Țepelin, și despre situația noului stadion din Constanța, in cadrul primei ediții a podcastului „Profu' de Sport”, noua producție video lansata azi de Gazeta Sporturilor. Autoritațile locale au promis un…

- CFR Cluj a invins-o pe Farul, scor 1-0, in runda cu numarul 7 a play-off-ului din Liga 1. Gica Hagi (57 de ani) vrea in continuare locul 4, in ciuda seriei nefaste. Farul a facut un meci mai solid decat in partidele pierdute cu CSU Craiova, scor 0-3, și FCSB, scor 0-4, dar Gica Hagi spune ca eșecul…

- CFR Cluj primește vizita Farului in etapa a 7-a din playoff-ul Ligii 1. Confruntarea din Gruia este programata pentru ora 21:30 și o prinde pe campioana Romaniei cu doua echipe care ii sufla in ceafa: FCSB și Craiova! Victoria celor de la CSU Craiova a animat la maximum podiumul din Liga 1. ...

- Gica Hagi, antrenorul Farului, nu crede ca Ionuț Larie, titularul din centrul defensivei, va fi apt de joc pentru meciul cu CFR Cluj. Capitanul dobrogenilor a suferit o intindere la spate. CFR Cluj - Farul (etapa #7 din play-off) se disputa duminica, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV…

- Concluzia lui Gica Hagi dupa eșecul Farului in fața FCSB. Echipa antrenata de „Rege” a fost „desființata”, pe teren propriu, de formația lui Gigi Becali, scor 0-4. Este cel de-al doilea eșec clar inregistrat acasa de gruparea de la malul marii. Dupa incheierea partidei, Gica Hagi a declarat ca se simte…

- Jefte Betancor (28 de ani), golgeterul Farului, ar urma sa revina pe teren in „2-3 saptamani”, dupa accidentarea suferita de spaniol in meciul cu CSU Craiova, 0-3, de runda trecuta. Anunțul a fost facut de Gica Hagi, antrenorul Farului, la conferința de presa premergatoare partidei cu FCSB (luni, 21:00).…