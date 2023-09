Farul - FCSB: Darius Olaru savurează din plin victoria obținută în fața constănțenilor Darius Olaru, mijlocasul echipei FCSB, a fost autorul golului victoriei formatiei sale duminica seara, cu Farul, 1-0, si stie ca pentru bucuresteni urmeaza o perioada grea cu patru meciuri in zece zile, informeaza news.ro. „O partida importanta pentru noi pentru ca stim cum am pierdut campionatul anul trecut. Ne-am dorit sa luam cele trei puncte. Nu a fost presiune la penalti pentru ca eu eram desemnat al doilea executant, dupa Compagno, si cum Andrea iesise, urmam eu. Savuram aceasta victorie in aceasta seara, pentru ca de maine ne pregatim pentru celalalt meci, care urmeaza. Am strans multe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

