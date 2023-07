Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta a fost infranta, marți seara, de Sheriff Tiraspol, din Republica Moldova, in deplasare, scor 3-0, gazdele calificandu-se in turul urmator al competitiei. Farul va juca in turul al II-lea preliminar din Conference League. Citește și: Cutremur puternic in Romania. Unde a fost simțit Sheriff…

- Farul Constanța a parasit preliminariile Champions League inca din primul tur (a fost eliminata de Sheriff Tiraspol, dupa prelungiri), iar echipa lui Gica Hagi va continua aventura europeana in Conference League.

- In prima partida oficiala din noul sezon, Farul Constanta a intalnit Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, in Supercupa Romaniei, meciul revenindu i echipei covasnene. Campioana Romaniei, Farul Constanta, sustine miercuri, 12 iulie, al doilea meci oficial al sezonului 2023 2024, intalnind pe teren propriu, in…

