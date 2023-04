Farul Constanta Under-15 a acces in optimile Cupei Elitelor (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de semifinale, echipa constanteana a eliminat Petrosport Ploiesti U 16 1 0 , FC Arges U 16 2 0 si Progresul Spartac U 16 6 0 . Echipa Under 16 de la Farul Constanta a luat o optiune importanta pentru calificarea in finala Cupei Elitelor de la aceasta categorie de varsta. Antrenati de Stere Banoti,…

- Programul etapei sferturilor din Liga Elitelor Under 15 la fotbal in care evolueaza jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2008 s a stabilit astazi.Cele mai bune 16 echipe din tara au fost impartite in patru serii, Farul U 15 fiind repartizata in Zona 2, alaturi de FCSB, Player Bucuresti si Otelul Galati.Confruntarile…

- Eveniment deosebit pentru Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Farului Constanta, care, astazi, la meciul de la Ovidiu cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, bifeaza meciul 300 ca antrenor in prima liga.Imbracat la costum, "Regeleldquo; a primit de la Zoltan Iasko, directorul sportiv al clubului, un tricou personalizat…

- Faza semifinalelor Cupei Elitelor U16 este programata in dubla mansa, pe 29 martie si 5 aprilie.Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, a gazduit meciul de fotbal dintre echipele Under 16 ale Farului Constanta si Progresului Spartac, contand pentru sferturile de finala ale Cupei Elitelor U 16.Partida…

- CS Universitatea Craiova joaca acasa cu UTA Arad, de la ora 20:30, in etapa #30 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! CS Universitatea Craiova - UTA Arad, live de la ora 20:30 Click AICI pentru…

- Echipa de fotbal juniori U16 a Farului (jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2007) a sustinut, in Complexul Academiei Hagi de la Ovidiu, un meci de pregatire in compania echipei de seniori a clubului CS Navodari (Liga a IV-a). Dupa doua reprize a cate 45 de minute, tabela a indicat scor egal, 1-1 (1-0).…

- Ziua Unirii Principatelor Romane a fost marcata si la meciul de fotbal Farul Constanta CFR Cluj 0 3, jucat la Ovidiu, in etapa a 22 a a Superligii.Astfel, in galeria fanilor constanteni a fost afisat mesajul suporterilor din grupul Aria Ultra "Inimile au decis aceasta unitate Unirea a fost o formalitateldquo;.Fanii…

- Dupa aproape patru saptamani de vacanta, cele mai mari grupe de juniori ale clubului Farul Constanta au revenit la antrenamente.E vorba de patru formatii, Under 18 antrenori, Stefan Sandu si Liviu Stefan , Under 17 antrenor, Ionut Mihu , Under 16 antrenor, Stere Banoti si Under 15 antrenor, Dan Ochia…