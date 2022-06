Farul Constanta: Prezentarea noilor achizitii. Marinarii“, primul antrenament din perioada de pregatire (GALERIE FOTO +VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea clubului FCV Farul Constanta continua campania de intarire a lotului in vederea noii editii a Ligii I. Astfel, dupa ce si-a asigurat serviciile fundasului Romario Benzar (30 de ani) si ale mijlocasilor Gabriel Torje (32 de ani) si Kevin Doukoure (23 de ani), gruparea de pe litoral a incheiat…

- FCV Farul Constanța și-a stabilit și programul meciurilor de verificare pana la inceperea noului sezon. Astfel, in perioada 26 iunie - 6 iulie, in cadrul stagiului de la Poiana Brașov, „marinarii” vor disputa cinci jocuri amicale, pentru ca inaintea primei etape sa fie programat la baza Academiei Hagi…

- Lotul "marinarilorldquo; se va reuni pe 15 iunie, iar pe 16 iunie va fi efectuata vizita medicala.Farul Constanta si a stabilit programul meciurilor de verificare pana la inceperea noului sezon.Astfel, in perioada 26 iunie 6 iulie, in cadrul stagiului de la Poiana Brasov, "marinariildquo; vor disputa…

- FC Barcelona și-a prezentat astazi noul echipament pentru sezonul 2022-2023 . Designul prezinta modificari importante fața de echipamentul purtat in stagiunea trecuta. Noile tricouri seamana cu cele din 2004, dupa cum a precizat Xavi Hernandez, tehnicianul catalanilor. O alta schimbare va fi numele…

- Conducerea clubului FCV Farul Constanta a anuntat, vineri, 3 iunie, ca a obtinut semnatura a trei fotbalisti care vor evolua pentru „marinari” din sezonul 2022-2023. Astfel, fundașul Romario Benzar și mijlocașii Gabriel Torje și Kevin Doukoure au semnat contracte valabile pentru urmatorii doi ani cu…

- Dupa ce a renunțat la Laurențiu Branescu și Florin Purece, Farul a prezentat azi 3 noi transferuri: Torje, Benzar și Kevin Doukoure. Printr-un comunicat, Farul a anunțat ca a ajuns la un acord pentru 3 jucatori: extrema Gabriel Torje (32 de ani), fundașul dreapta Romario Benzar (30 de ani) și mijlocașul…

- Cei trei jucatori au semnat contracte valabile pentru urmatorii doi ani cu echipa de pe litoral. Farul Constanta a obtinut astazi semnatura a trei jucatori care vor evolua pentru clubul de pe litoral din sezonul 2022 2023.Este vorba de fundasul Romario Benzar si de mijlocasii Gabriel Torje si Kevin…

- Profitand de pauza din campionat, FCV Farul a disputat, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, un meci amical, in compania formatiei Cerno More Varna, ocupanta a locului patru in prima liga din Bulgaria. „Marinarii” s-au impus cu scorul de 2-0 (1-0), chiar daca multi dintre titulari…