Farmacistul furnizor de fentanyl și oxicodonă pentru dealerii de droguri a fost dat afară de lanțul de farmacii farmacistul furnizor de fentanyl și oxicodona pentru dealerii de droguri a fost dat afara de lanțul de farmacii Farmacistul societații Fildas, deținatoarea lanțului farmaceutic Catena, Constantin Șonea, a fost dat afara dupa ce DIICOT l-a saltat pentru ca vindea pastile cu efect halucinogen. "Firma noastra a luat la cunoștința, din presa și de la autoritați, in cursul zilei de ieri, despre suspectul vizat in cazul de furt de produse. Ne delimitam, ferm, de faptele persoanei cercetate și va informam ca s-a dispus desfacerea contractului de munca. Managementul colaboreaza cu organele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Farmacistul implicat in traficul de mii de comprimate de Fentanil și Oxicodona, considerate printre cele mai periculoase droguri de pe piața in prezent, a fost reținut pentru o perioada de 30 de zile, dupa ce Tribunalul București a emis aceasta decizie vineri. Dealerul de droguri reținut joi de DIICOT…

- Conform unui comunicat al DIICOT, in cadrul actiunii cu numele de cod “Himera”, s-a retinut faptul ca in perioada 2022 – 2023 angajatul unui operator economic de profil a comercializat in mod repetat droguri de mare risc, respectiv peste 10.000 de comprimate ce contin ca substanta activa Fentanil, aproximativ…

- Problemele penale ale lui Constantin Șonea, farmacistul arestat joi pentru trafic de droguri de mare risc, au inceput in urma cu trei ani, atunci cand acesta a fost condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. In decembrie 2020, Constantin Șonea a fost condamnat…

- Angajatul unei farmacii din București a fost prins in flagrant in timp ce vindea mai multe cutii de Fentanil și Oxicodona – medicamente extrem de puternice folosite de dependenții de droguri. Ofițerii antidrog aveau informații ca acesta urma sa se intalneasca cu dealerii de droguri chiar langa depozitul…

- Constantin Șonea este acuzat ca vindea Oxicodona și Fentanil, iar astazi a fost reținut. Barbatul lucra la o companie farmaceutica din București și a fost denunțat chiar de o persoana pe care o cunoaște, care in prezent este martor in dosar.

- Un judecator de drepturi și libertați de la Tribunalul București a admis, vineri, propunerea arestarii preventive a DIICOT in cazul lui Constantin Șonea, angajatul societații deținatoare a lanțului farmaceutic Catena, care furniza droguri de mare risc dealerilor bucureșteni de droguri.Decizia in…

- DIICOT a documentat timp de peste 9 luni activitațile de furnizare de droguri de mare risc pe piața bucureșteana a farmacistului societații Fildas, deținatoarea lanțului farmaceutic Catena, Constantin Șonea, vreme in care a introdus colaboratori sub acoperire și colaboratori cu identitate reala, a facut…

- Farmacistul angajat la societatea care deține inclusiv lanțul de farmacii Catena, se numește Constanțin Șonea, iar el a fost dat pe mana anchetatorilor DIICOT de catre un alt posesor de droguri, deferit justiției de DIICOT la inceputul anului potrivit actelor din dosarul transmis de Direcție instanței…