Stiri pe aceeasi tema

- ​​Primele trei clasate în ierarhia mondiala, australianca Ashleigh Barty, japoneza Naomi Osaka si românca Simona Halep, au confirmat participarea la turneul WTA de la Stuttgart, din luna martie, care va marca debutul sezonului european pe zgura, au anuntat organizatorii, citati de DPA.''Stuttgart…

- Primele trei clasate in ierarhia mondiala, australianca Ashleigh Barty, japoneza Naomi Osaka si romanca Simona Halep, au confirmat participarea la turneul WTA de la Stuttgart, din luna martie, care va marca debutul sezonului european pe zgura, au anuntat organizatorii, citati de DPA. ''Stuttgart…

- Statele Unite ale Americii au inceput negocierile cu Germania cu privire la construcția gazoductului Nord Stream-2. Despre acest lucru a relatat pentru The Wall Street Journal unul dintre oficialii germani. Potrivit interlocutorului publicației, administrația americana discuta cu Berlinul viitorul proiectului.…

- Clasamentul celor mai sigure orașe din lume a fost stabilit de Numbeo, cea mai mare platforma cu baze participative despre orașele din intreaga lume. Cluj-Napoca a fost inclus in topul celor mai sigure 20 de orașe din lume, fiind singura localitate din Romania inclusa in aceasta cercetare. Cluj-Napoca…

- Fara a avea pretenția acoperirii tuturor resorturilor, care au stat in spatele evenimentelor violente, pe fondul carora s-a desfașurat lovitura de stat, prin care a fost inlaturat președintele Donald Trump, haideți sa privim situața din SUA și dintr-o alta perspeciva, mai puțin sau aproape deloc abordata,…

- De la debutul pandemiei de coronavirus și pana in prezent, la nivel mondial au decedat peste doua milioane de oameni care au contactat virusul, conform cifrelor prezentate de Universitatea Johns Hopkins. Cele mai multe decese din lume au fost inregistrate in Statele Unite ale Americii, care au raportat…

- Deutsche Bank ar urma sa plateasca 125 de milioane de dolari pentru a evita o urmarire penala in Statele Unite ale Americii pentru acuzatii de corupție si manipularea pietelor de metale pretioase, conform Reuters. Cel mai mare creditor din Germania a fost de acord cu plata sumei de 125 de milioane de…

- Pe locul 1 in topul celor mai bogate femei din Romania se afla Anastastia Soare. Nascuta in Constanta, aceasta a facut avere din industria frumusetii in Statele Unite ale Americii, unde a emigrat dupa Revolutie. In varsta de 64 de ani, ea este cunoscuta ca "Regina Sprancenelor" și are o avere estimata…