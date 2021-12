Stiri pe aceeasi tema

- Este, de departe, afacerea momentului pentru adevarații baieți deștepți care graviteaza in jurul sistemului, indiferent de care ”guvernul meu” mai este vanturat pe la Palatul Victoria. Pentru ca sistemele de recunoaștere faciala se vand ca ”painea calda”, zeci de contracte fiind semnate pe banda rulanta,…

- Armata israeliana a dezvoltat un sistem de recunoastere faciala pentru a identifica palestinieni din Cisiordania ocupata, a declarat marti pentru AFP o organizatie israeliana care a adunat marturii de la soldati, confirmand informatii aparute in presa. Potrivit ziarului american Washington…

- Facebook a anuntat marti ca renunta la sistemul sau de recunoastere faciala, din cauza ingrijorarilor tot mai mari ale utilizatorilor si autoritatilor de reglementare privind respectarea dreptului la viata privata. Reteaua de socializare, a carei companie-mama se numeste acum Meta, a declarat ca va…

- Facebook urmeaza sa isi inchida sistemul de recunoastere faciala. Compania mama a platformei de social media, Meta, a declarat ca acesta este un raspuns fata de lipsa de ghidaj din partea reglementatorilor si incertitudinea referitoare la locul tehnologiei in societate. Baza uriasa de date a Facebook…

- Facebook a anunțat marți ca renunța la funcția de recunoaștere faciala, care identifica automat utilizatorii in fotografii și videoclipuri, invocand preocuparile tot mai mari ale societații cu privire la utilizarea unei astfel de tehnologii, scrie Reuters.

- Facebook a anunțat, marți, ca intenționeaza sa renunțe la utilizarea software-ului de recunoaștere faciala. Este vorba de programul care poate recunoaște automat oamenii in fotografiile și videoclipurile postate pe rețeaua de socializare.

- Moscova a lansat vineri sistemul ”Face pay” sau plata prin recunoastere faciala la toate statiile retelei sale de transport subteran, in cel mai recent exemplu de dezvoltare rapida, iar pentru unii controversata, a acestei tehnologii in Rusia, potrivit RIA Novosti. “Pentru a intra in metrou, calatorii…

- Parlamentul European a adoptat miercuri o rezolutie prin care interzice folosirea inteligentei artificiale de catre autoritatile de aplicare a legii pentru supravegherea in masa in spatii publice sau in proceduri judiciare care ar putea duce la decizii discriminatorii.