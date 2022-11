Fanii din SUA sărbătoresc avansarea țării lor la Cupa Mondială Fanii din Statele Unite(SUA) și-au sarbatorit avansarea echipei in faza eliminatorie de la Cupa Mondiala, dupa o victorie cu 1-0 in fața Iranului, marți (29 noiembrie). Victoria cu 1-0 a Statelor Unite inseamna ca echipa Iranului a ieșit acum din competiția de la Cupa Mondiala, potrivit Reuters. Golul lui Christian Pulisic din minutul 38 s-a dovedit suficient pentru ca americanii sa avanseze in detrimentul rivalilor lor geopolitici intr-o revanșa așteptata cu nerabdare din faza grupelor de la Cupa Mondiala din 1998, pe care Iranul o caștigase cu 2-1. Confruntarea a fost umbrita de protestele care… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

