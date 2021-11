Stiri pe aceeasi tema

- In cel puțin doua experimente de-a lungul anilor, Facebook a explorat ce se intampla atunci cand iși dezactiveaza controversatul sistem de clasare a postarilor din News Feed - softul care decide pentru fiecare utilizator ce postari va vedea și in ce ordine, arata documentele interne, consultate de Washington…

- Facebook ramane cea mai populara platforma de social media, cu o acoperire de 93% in randul utilizatorilor romani de Internet din mediul urban, in timp ce 43% considera televiziunea ca principala sursa de informare, arata rezultatele unui studiu, publicat marti. Conform cercetarii New Media Adoption,…

- Inginer, medic sau mecanic? Nici gand. Profesiile viitorului nu au nicio legatura cu cele actuale. Nici prin minte nu va trece ce fel de job-uri sunt in topul viitorului. Top 10 profesii ale viitorului anuntate de World Economic Forum nu seamana cu nimic din standardul ocupational obisnuit, sustin specialistii…

- Rețeaua sociala Instagram a picat in aceasta dupa-amiaza, informeaza Daily Mail. Motivul este inca necunoscut. Problema tehnica este intampinata la nivel global. Nu se știe cat vor trebui sa aștepte utilizatorii pana cand rețeaua iși va reveni. The post Una dintre cele mai utilizate rețele sociale…

- Dragoș Bucur e actor, dar și prezentator al emisiunii „Visuri la cheie”, de la Pro TV. E in showbiz de ani de zile, insa acum a luat o decizie neașteptata. A renunțat la rețelele de socializare, nu mai posteaza in mediul online, pe Facebook, pe Instagram sau in alta parte. Dragoș Bucur a spus pentru…

- In ultimele zile, TikTok, precum si alte platforme online au fost luate cu asalt de imagini ale unor utilizatori care incearca o escaladare periculoasa pe lazi cu sticle de lapte. Provocare se sfarseste, in general, cu o cadere spectaculoasa si vizibil dureroasa, lucru demonstrat chiar de imaginile…

- O noua provocare - "Milk Crate Challenge" - a devenit virala pe retelele sociale, fiind vorba despre escaladarea unei piramide de lazi din plastic aflate într-un echilibru precar, scrie AFP. Medicii americani avertizeaza asupra riscurilor de a suferi rani grave.În ultimele…

- Angelina Jolie și-a deschis un cont pe rețeaua de socializare Instagram pentru a transmite la cat mai multe persoane scrisoarea emoționanta pe care a primit-o de la o adolescenta din Afganistan. La aproximativ 14 ore de la prima postare, contul vedetei de la Hollywood, mama adoptiva și in același timp…