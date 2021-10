Stiri pe aceeasi tema

- Raphael Nascimbene, in varsta de 1 an și noua luni, este cea mai tanara victima a accidentului aviatic cu 8 morți produs ieri la Milano, in Italia. In momentul tragediei, pilotul aparatului de zbor, omul de afaceri roman Dan Petrescu, mergea cu familia și prietenii la casa sa din Olbia, Sardinia. Opt…

- Imaginile de pe radar arata ca avionul de mici dimenisiuni a incercat sa revina pe aeroportul din Linate, de unde decolase in urma cu doar trei minute. Aparatul de zbor s-a prabușit insa pe o cladire cu doua etaje, care era goala. Conform datelor prezentate de La Repubblica , motorul aparatului de zbor…

- Cine este Dan Petrescu, omul de afaceri care a murit in avionul de mici dimensiuni prabusit in Italia. Omul de afaceri Dan Petrescu, unul dintre cei mai bogați romani, a murit dupa ce avionul de mici dimensiuni in care se afla s-a prabușit in Milano. Alte șapte persoane s-au stins din viata in tragedie,…

- Avionul care s-a prabușit, duminica, langa Milano este produs in Elvetia și este destinat clientilor de afaceri, scrie Mediafax. Pilatus Pc-12 este recunoscut de experți ca un aparat de zbor excelent. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit, duminica la pranz, in apropiere de Milano, iar opt persoane…

- Un avion privat inmatriculat in țara noastra s-a prabușit duminica dupa-amiaza in apropierea aeroportului Linate din Milano. Aeronava plecase de pe aeroportul privat Linate spre Sardinia și s-a prabușit la scurt timp dupa ora 14.00 peste o cladire aflata in curs de renovare. UPDATE. Soția miliardarului…

- Un avion privat inmatriculat in țara noastra s-a prabușit duminica dupa-amiaza in apropierea aeroportului Linate din Milano. Aeronava plecase de pe aeroportul privat Linate spre Sardinia și s-a prabușit la scurt timp dupa ora 14.00 peste o cladire aflata in curs de renovare. Martorii spun ca aeronava…

- Un avion de mici dimensiuni, inmatriculat in Romania, s-ar fi prabușit langa Milano. Avionul a intrat intr-o cladire de birouri. Opt persoane au murit, printre ei s-ar numara și pilotul și copilotul care erau romani. Avionul, un Pilatus PC12 inmatricualt YR-PDV, a decolat de la aeroportul Linate din…