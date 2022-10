Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat rus al bancii Raiffeisen Bank International a murit dupa ce a fost inrolat in armata, in ciuda faptului ca angajatorul a trimis o cere de scutire catre biroul de recrutare rus, potrivit Mediafax, care citeaza Reuters.

- Senatul a adoptat marti, 27 septembrie, Ordonanța de Guvern privind plafonarea si compensarea preturilor la energie electrica, Lista celor care beneficiaza de pret plafonat pentru consumul realizat pana la 31 august 2023 a fost extinsa. Proiectul va merge la Camera Deputaților. In Senat, au fost inregistrate…

- Se fac angajari la Directia Regionala Vamala Galati. 44 de posturi sunt scoase la concurs, dupa ce in ultima perioada traficul a fost blocat de zeci de tiruri cu marfa din Ucraina, care asteapta uneori chiar si cateva zile pentru efectuarea procedurilor vamale. Volumul de lucru a crescut de sase ori.…

- Un numar de 14 firme din Iasi vor participa la targul locurilor de munca pentru refugiatii ucraineni, care va avea loc pe 8 septembrie, la Casa de Cultura a Studentilor. Firmele vor pune la dispozitie peste 100 de locuri vacante. De asemenea, o alta firma mare din Iasi a manifestat intentia de a participa,…

- Situatia se inrautateste, tot mai mult, din cauza continuarii razboiului din apropierea granitei. Centrala nucleara Zaporojie, din Ucraina, a fost in centrul atentiei, in urma unor bombardamente de care Rusia si Ucraina se acuza reciproc. In aceste conditii, Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii a lansat…

- Ministerul Sanatații face precizari, luni seara, despre pastilele cu iod, dupa ce ministrul Alexandru Rafila a fost criticat de medicii de familie pentru ca a indemnat populația sa-și ridice „cat mai repede” din farmacii acest medicament, necesar in cazul unei creșteri a radioactivitații și pentru care…

- Dr. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, indeamna populația eligibila sa mearga la doctorii la familie pentru a cere rețetele pentru iodura de potasiu. Medicamentul, care este folosit in cazul expunerii la radiații, este eliberat gratuit in baza rețetei. „Distributia pastilelor de potasiu este perfect…

- Doi cetateni rusi si patru entitati care sustin influenta maligna globala a Kremlinului si operatiunile sale de amestec in alegeri, inclusiv in SUA si in Ucraina, au fost plasati pe lista de sanctiuni a SUA, a anuntat vineri Departamentul american al Trezoreriei.