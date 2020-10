Familia regală olandeză şi-a anulat vacanţa în Grecia în contextul pandemiei de coronavirus Dupa un val de critici, familia regala olandeza si-a anulat vacanta in Grecia in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza DPA, potrivit Agerpres. ''Am vazut reactiile oamenilor la relatarile aparute in presa. Sunt vehemente si ne-au impresionat'', se spune in comunicatul familiei regale publicat vineri seara. ''Nu vrem sa lasam nicio urma de indoiala: pentru a infrange COVID-19, este necesar sa urmam recomandarile''. Anterior, membrii opozitiei si ai partidelor de la guvernare l-au criticat pe regele Willem-Alexander (53 de ani) si pe familia acestuia pentru ca au zburat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

