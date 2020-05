Familia jurnalistului Jamal Khashoggi: Mesaj pentru asasinii acestuia

Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Jamal Khashoggi, proeminent critic al guvernului saudit, a transmis intr-un mesaj publicat online ca ii iarta pe asasinii jurnalistului, relateaza BBC, potrivit news.Salah Khashoggi a publicat vineri un mesaj pe Twitter in care spune: „Noi, fiii martirului Jamal Khashoggi, anuntam…

- In introducerea liturghiei, transmisa in direct ca urmare a pandemiei de coronavirus, papa si-a indreptat gandurile spre persoanele aflate in prima linie a crizei sanitare si a vorbit despre cei insarcinati cu munca de curatenie. „Azi rugaciunile noastre merg catre cei care fac curatenie in spitale…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj pe contul sau de Facebook, dupa incidentul de duminica. Acestuia i s-a facut rau in timpul unei conferințe de presa și a leșinat, fiind prins la timp de un coleg. ”Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Mulțumesc familiei mele, prietenilor, colegilor…

- Procuratura din Istanbul a anuntat miercuri ca a pregatit rechizitoriul impotriva a 20 de suspecti in legatura cu asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, printre care si fostul sef-adjunct al serviciului de informatii al Arabiei Saudite si un fost consilier regal, potrivit Reuters.Uciderea…

- Preotul paroh din satul barbatului acuzat ca l-a ucis pe baiatul de 14 ani, din judetul Vaslui, si-a aratat sustinerea pe Facebook fata de autorul crimei. Preotul paroh Stefan Iulian si-a manifestat sustinerea neconditionata fata de autorul cimei si a familiei acestuia. „Lucrurile nu raman niciodata…

- Primaria Orașului Panciu a sarbatorit duminica familiile care aniverseaza in acest an nunta de aur și nunta de argint. In cadrul evenimentului, primarul Iulian Nica le-a oferit sarbatoriților flori, torturi și diplome jubiliare. „Familia este cea mai mare binecuvantare a unui om. Privindu-va, realizez…