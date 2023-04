Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din New Mexico au decis sa renunțe la acuzațiile penale impotriva actorului Alec Baldwin in cazul morții a directoarei de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare ale peliculei „Rust” in 2021, au declarat joi avocații lui Baldwin, relateaza hotnews.ro , cu referire la Reuters.

- Vești bune in cazul lui Alec Baldwin. Se pare ca procurorii din statul New Mexico au renuntat la acuzatiile penale impotriva actorului, in cazul incidentului tragic din 2021. La acea vreme, directorul de imagine Halyna Hutchins a fost impuscata mortal pe platoul de filmare al peliculei western „Rust”.…

- Procurorii care ancheteaza accidentul mortal de pe platouul de filmare al filmului „Rust" au renuntat la acuzatiile impotriva lui Alec Baldwin, relateaza BBC. Actorul a impuscat-o din greseala pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, in timp ce se pregateau sa filmeze o scena a filmului. Actorul fusese…

- Procurorii din statul New Mexico au renuntat la acuzatiile penale impotriva actorului Alec Baldwin in cazul incidentului tragic din 2021 cand directorul de imagine Halyna Hutchins a fost impuscata mortal pe platoul de filmare al peliculei western „Rust”, au anuntat joi avocatii lui Baldwin, relateaza…

- Departamentul de Poliție din Tuscaloosa, statul american Alabama, a difuzat un videoclip in care ofițerii incearca sa prinda un ponei ratacit, „incident” care a creat haos in cartierul Alberta, relateaza Bild. Pe 21 martie, mai mulți ofițeri s-au angajat intr-o urmarire a poneiului, dupa ce prezența…

- Procurorii care ancheteaza responsabilitatea actorului Alec Baldwin privind impuscatura mortala de pe platoul de filmare al filmului „Rust” au renuntat, dupa doi ani de la tragicul incident, sa-l judece pe actor pentru circumstanta agravanta, a informat AFP, preluata de Agerpres. Alec Baldwin, care…

- Actorul Alec Baldwin ar urma sa fie acuzat marți de omor prin imprudența in legatura cu accidentul de pe platoul de filmare, in octombrie 2021. Se așteapta ca Hannah Gutierrez-Reed, responsabila cu armele de pe platou, sa fie, de asemenea, acuzata și ea, scrie insider.com. Ambii risca pana la cinci…