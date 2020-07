Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi oameni de televiziune și muzica se afla zilele acestea in Grecia. Este vorba de fostul solist al trupei Krypton, actor și vedeta de televiziune, alaturi de soția sa Irina, reporter și ea, dar care are propriul blog, unde a scris despre vacanța in Grecia de anul acesta unde sunt noi reguli.…

- Unul dintre cuplurile de vedete frumoase de la noi au plecat, ca mulți alții, intr-o vacanța de vis departe de agitația din țara, tocmai in Grecia. Este vorba de frumoșii Razvan și Irina Fodor, care de data aceasta și-au lasat acasa fetița și au profitat doar ei de o vacanța speciala. Irina Fodor, soția…

- Fermectoaraea Catalina Jojo Grama și partenerul ei Paul Ipate, au ajuns deja in vacanța in Grecia, acolo unde mulți turiști romani au plecat deja sa se relaxeze. Vedeta a impartașit deja cu prietenii ei virtuali primele impresii despre locurile unde au ajuns și care au fost primele lucruri care au impresionat-o.…

- Sute de turisti romani pleaca in vacanta in Grecia si Bulgaria, incepand din 15 iunie, odata cu eliminarea masurii de carantina ori autoizolare de 14 zile la intoarcerea in Romania si redeschiderea granitelor pentru turism in aceste tari, potrivit unui comunicat al turoperatorului Paralela 45.…

- Romanii care aleg sa isi petreaca vacanta in strainatate in perioada urmatoare trebuie sa stie ca la intoarcerea in tara vor intra in izolare timp de doua saptamani. Masura ar putea fi ridicata la 15 iunie. "Romanii pot merge in Grecia si Bulgaria, doar ca la intoarcere regula spune ca trebuie…

- Veste buna! Grecia va incepe sa primeasca turisti straini incepand cu 1 iulie, cand vor fi reluate gradual zborurile directe spre destinatiile turistice grecesti, a anuntat miercuri premierul grec Kyriakos Mitsotakis, informeaza EFE.