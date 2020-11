FALT e pregătită să acționeze în judecată Consiliul Local Timișoara. Prefectura a dat dreptate asociației Primaria Timișoara și Consiliul Local și-a depașit limita competențelor materiale in ceea ce privește procedura de reatestare a administratorilor de bloc, se arata intr-o adresa a Prefecturii Timiș, emisa ca urma a sesizarilor lansate de Federația Asociaților de Locatari Timișoara. Solicitarea a venit dupa ce HCL adoptata in urma cu o luna stabilea condiții suplimentare, ... The post FALT e pregatita sa acționeze in judecata Consiliul Local Timișoara. Prefectura a dat dreptate asociației appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

