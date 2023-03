Stiri pe aceeasi tema

- Falsul medic italian Matteo Politi a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani si zece luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a operat 28 de persoane in mai multe clinici private, desi nu avea dreptul sa exercite profesia de doctor.

- Filiala din Bucuresti a Parchetului European (EPPO) investigheaza o frauda cu fonduri europene care ar fi fost comisa in legatura cu un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achizitionarea de echipamente IT si software, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 al UE. Trei…

- Marți, in procesul de la Curtea de Apel București, in care e judecat pentru luare de mita, Adrian Ionel, fostul sef al Unifarm, a cerut, prin avocat, ca audierea lui sa se faca in sedinta secreta, pentru „ca sa nu se publice informatii ce ar putea tulbura ordinea publica”. Acesta a facut declarații…

- Deși așteptau o decizie favorabila, cei doi frați proxeneți, Tristan și Andrew Tate, au primit inca 30 de zile de arest. Tribunalul București a decis vineri, 20 ianuarie, ca frații Andrew Tate și Tristan Tate, arestați preventiv din 30 decembrie 2022 pentru trafic de persoane și viol, vor ramane in…

