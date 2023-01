Falsă soluție în criza sanitară. Medicamente care nu se exportă sunt interzise la export O serie de medicamente care nu se exporta sunt interzise la export, iar aceasta decizie este doar o falsa soluție pentru a rezolva criza de medicamente in Romania. Acest punct de vedere este transmis, la data de 9 ianuarie 2023, de Asociația Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM). Aceasta asociație contesta masura propusa de Ministerul Sanatații, privind suspendarea temporara a distribuției in afara teritoriului Romaniei, pe o perioada de 6 luni, a unor medicamente antibiotice și antitermice cu administrare orala. „In general, nu se poate vorbi despre o criza a medicamentelor atat timp… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

