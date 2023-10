Reporterii Ziarului Puterea au verificat cat de adevarate sunt informațiile aparute in presa referitoare la apa de la robinetele din Buzau. La mijlocul lunii septembrie, mai multe ziare și televiziuni naționale au publicat un articol tras la indigo, in care se afirma ca in orașul Buzau exista cea mai curata apa de baut, apa de la robinet, chiar mai buna decat cea imbuteliata de pe rafturile din supermarket. Articolul cu pricina, distribuit masiv in presa, mai preciza ca apa din supermarketuri este cu mai multe impuritați decat cea de la robinet, iar buzoienii chiar fac economii consumand apa furnizata…