- Un barbat care pretindea ca este ofiter in cadrul Direcției Generale de Protecție Interna a fost retinut in flagrant in timp ce lua mita 5.000 de lei, a anunțat Directia Generala Anticoruptie, joi, intr-un comunicat de presa. Flagrantul a fost organizat miercuri, sub coordonarea procurorului de caz…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie ndash; S.J.A. Giurgiu, cu sprijinul Serviciului Operatii si Serviciului Tehnic din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Giurgiu, au prins in flagrant o persoana fara calitate…

- Un barbat care pretindea ca este ofiter in cadrul unei structuri a Ministerului Afacerilor Interne a fost retinut in urma unui flagrant, a anuntat, joi, Serviciul Teritorial Giurgiu al Directiei Generale Anticoruptie (DGA), informeaza Agerpres . Potrivit unui comunicat al DGA, flagrantul a fost organizat…

- Doua femei din Bucuresti au fost retinute de politisti fiind suspectate ca au inselat un barbat cu suma de 46.000 de lei, pretinzand ca ii pot rezolva problemele personale, prin “ritualuri de magie”. Politia Capitalei a anuntat, joi, ca politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Incidentul a avut loc in Primaria Marzanești, iar hoții care au acționat acolo erau filați de mai mult timp de autoritați. Polițiștii i-au prins pe cei patru indivizi, chiar paraseau primaria. In mașina lor au fost gasite sumele de bani și tabletele, iar hoții au fost duși la audieri. „In cursul dimineții…

- Eveniment Prinși in flagrant delict cu 65.000 de leI, 1500 de euro și 20 de tablete februarie 5, 2022 18:34 In cursul dimineții de 5 februarie, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Inspectoratului Județean de Politie Giurgiu, cu sprijinul Inspectoratului…

- Patru barbați au fost arestați de Poliție, intr-o acțiune in care au fost implicate mai multe structuri ale M.A.I.; gruparea este banuita de furturi din mai multe instituții ale statului din Capitala și județele limitrofe. Poliția Giurgiu anunța ca sambata dimineața polițiști din cadrul Direcției Generale…

- Dupa ce acum trei ani a provocat un accident sub influența alcoolului, un botoșanean le-a spus judecatorilor in timpul procesului ca nu are nicio ocupație, pentru ca dupa condamnarea cu amanare sa-și „aminteasca” ca este subofițer in cadrul Direcției Generale de Protecție Interna a MAI. Judecat din…