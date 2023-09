Stiri pe aceeasi tema

- Danny Trejo este vedeta distribuției viitorului ”Miami Bici 2”, ce se turneaza de zor in Los Angeles, de acesta data. Vedeta multor producții hollywoodiene precum ”Macete”, ”Desperado”, ”Predators”, ”Dead in Tombstone” ori ”The Heat” (unde a jucat alaturi de Robert de Niro și Al Pacino), Trejo (79…

- Pavel Bartoș este “obligat” de public sa continue povestea lui Ramon, primul lungmetraj produs de el și regizat de Jesus del Cerro, care a fost un real succes atat in cinematografe, cat și pe Netflix. Și-a dat termen cateva luni sa gaseasca impreuna cu Jesus cea mai buna idee pentru a demara treaba.…

- Andra a implinit 37 de ani pe 23 august. Ziua a fost cu atat mai speciala pentru celebra cantareața deoarece ea și Catalin Maruța au sarbatorit și 15 ani de casnicie. Avand toate motivele de sarbatoare, ei au dat o petrecere la care au participat toți membrii familiei. „Este ziua de naștere a celei…

- Filmul romanesc cu Pavel Bartoș, locul 1 pe Netflix Filmul romanesc Ramon, cu Pavel Bartoș in rol principal, a fost lansat saptamana trecuta pe Netflix. In doar cateva zile, producția a ajuns sa ocupe locul 1 in topul celor mai vizionate filme de pe platforma de streaming, in țara noastra. De același…

- Oana Radu a mers recent in Paris, acolo unde a fost la un control medical. In urma cu un an, cantareața a primit o veste neplacuta din partea medicilor și i s-au descoperit niște chisturi pe corzile vocale.Oana Radu iși ține fanii la curent cu tot ceea ce face. Vedeta a fost zilele trecute in Paris,…

- Cine este noul iubit al Iulianei Beregoi Iuliana Beregoi se numara printre cele mai iubite artiste ale generației Z. Deja de mai mulți ani, fiecare piesa pe care o scoate face numeroase vizualizari, iar concertele ei sunt intotdeauna sold-out. In prezent, artista are aproape 19 ani și este o domnișoara…

- Oana Zavoranu a postat un mesaj ingrijorator pe rețelele de socializare aproape de miezul nopții. Actrița marturisește ca trece printr-o perioada foarte grea și spera ca Dumnezeu o va ajuta sa treaca cu bine peste tot.Recent se zvonea ca vedeta ar putea ramane fara apartamentul in care locuiește in…

- Georgiana Lobonț a anunțat in urma cu doar cateva ore ca este insarcinata și ca va deveni mama a treia oara. Cantareața este in culmea fericirii și și-a anunțat cei doi copii ca vor mai avea un frațior sau o surioara.Georgiana Lobonț și Rareț Ciciovan vor deveni parinți pentru a treia oara. Cantareața…