Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, reprezentată la un simpozion desfășurat la Universitatea din Viena In perioada 24-26 ianuarie a.c., la Universitatea din Viena, s-a desfașurat workshop-ul „The Lived Byzantine Liturgy between Local Context and Standardized Tradition” („Liturghia bizantina traita intre contextul local și tradiția standardizata”). Evenimentul de inalta ținuta academica a fost organizat de Departamentul de Teologie Istorica al Facultații de Teologie Catolica a Universitații din Viena. Scopul evenimentului a fost punerea in dezbatere a diferențelor dintre liturghia bizantina traita, reflectata in manuscrise și tradiții locale, pe de o parte, și ritul bizantin standardizat prin tiparirea… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 24-26 ianuarie a.c., la Universitatea din Viena, s-a desfașurat workshop-ul „The Lived Byzantine Liturgy between Local Context and Standardized Tradition” („Liturghia bizantina traita intre contextul local și tradiția standardizata”). Evenimentul de inalta ținuta academica a fost organizat…

- La data de 12 ianuarie 2024, in jurul orei 04.20, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Biroului Rutier, pe raza localitații Lancram, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Alba…

- Doi caței abandonați in Alba Iulia au nevoie urgenta de o familie, altfel risca sa ajunga in adapostul public. Cei care doresc informa’ii suplimentare pot apela numarul de telefon 0737.373.972, au transmis reprezentanții Asociației “Prietenii lui Azor.” Post-ul Doi caței abandonați in Alba Iulia au…

- Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, care au alergat la ediția din acest an a Ștafetei Veteranilor Invictus, au primit aprecieri din partea șefului Statului Major al Apararii. „In semn de recunoștința pentru participarea voluntara la Ștafeta Veteranilor Invictus 2023 și pentru…

- “La aniversarea a 30 de ani de la inființarea specializarii Drept la Alba Iulia, le uram „LA MULȚI ANI RODNICI !” tuturor cadrelor didactice și intregului personal care deservește acest domeniu de studii universitare, studenților și masteranzilor (actuali sau Alumni UAB)! VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!”,…

- La data de 13 noiembrie 2023, in jurul orei 17.30 polițiștii din cadrul Secției 2 de Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați, de catre o femeie, in varsta de 51 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca a fost agresata. Din cercetari a rezultat ca, pe fondul consumului de alcool și al unor…

- Un pieton a fost acroșat, luni, in jurul amiezii, de un autoturism, pe strada București, din Alba Iulia. Acesta este conștient și primește ingrijiri medicale. Traficul rutier este blocat. Cercetarea la fața locului este in desfașurare,a precizat Biroul de presa al IPJ Alba. Post-ul Pieton lovit de mașina,…

- La data 3 noiembrie 2023, in jurul orei 03.40, polițiștii de ordine publica din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Gladiolelor din Alba Iulia, au depistat un tanar de 23 de ani, din Campeni, care conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…