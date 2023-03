Facturile la gaze vor fi mai ușor de citit. Din luna aprilie prima pagină a facturii va avea mai puține date Dupa modelul facturilor la energie electrica și cele pentru gaze vor fi mai ușor de citit. Din luna aprilie prima pagina a facturii va avea mai puține date, relateaza știrileprotv.ro . Mai mult in lunile in care distribuitorii intarzie cu trimiterea inștiințarilor clienții vor putea sa plateasca in rate. Noile reguli au fost stabilite de ANRE pentru toți furnizorii de gaze. Din luna aprilie, facturile pentru gaze vor arata diferit. Pe prima pagina se vor regasi date despre furnizor și despre client, informații despre contract, numarul facturii și data la care a fost emisa, cantitatea de gaze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

