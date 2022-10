Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air crește frecvența zborurilor catre Tel Aviv (Israel) de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. Astfel, clujenii au acum la dispoziție trei zboruri saptamanale catre Tel Aviv, frecvența crescuta de la doua zboruri pe saptamana. Pe langa Cluj-Napoca, Wizz Air…

- Vazuta ca o consecinta a razboiului din Ucraina, cresterea accelerata a pretului energiei ameninta functionarea aerogarilor, mari consumatoare de energie electrica. Sefii Aerogarilor care fac parte din Asociatia Aeroporturilor din Romania s-au reunit la Iasi ca sa discute mai multe probleme, dintre…

- Criza energetica si situatia companiei Blue Air sunt principalele subiecte de discutie la sedinta directorilor generali ai aeroporturilor membre AAR, care se desfasoara la Iasi. Daca aerogara ieseana este mai putin afectata de criza Blue Air, aici fiind doar patru destinatii, directorul Romeo Vatra…

- 2.992 lei este valoarea facturii emisa de ENEL pe care a primit-o Anca Alexandrescu.„Nu am fost acasa in perioada in care mi-au pus 1000 de kw in plus. (...)Nu mai faceți abuzuri, ca iese lumea in strada”, a spus Anca Alexandrescu in emisiunea de joi seara.

- Casa Poporului, sau Parlamentul Romaniei, este una din marile realizari arhitectonice din lume. Fiind a doua, cea mai mare cladire din lume, poate fi vazuta din spațiu, la fel ca celebrul Zid Chinezesc. A doua cea mai mare cladire din lume dupa Pentagon, este ca un sac fara fund. Statul roman cheltuie…

- O avarie in rețeaua de energie electrica s-a produs la Frata, sat Soporu de Campie. Este afectata strada Principala din localitatea menționata. Avaria s-a produs in jurul orei 9,45 iar remedierea acesteia este preconizata a se incheia la 13,50. Reamintim ca și in cursul zilei de marți a avut loc o avarie…

- De astazi, 1 August 2022, se da startul zborurilor de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca spre insula Corfu. Zborurile spre Corfu vor avea loc in fiecare luni și vineri și vor fi operate de compania aeriana Wizz Air. Luni Plecare CLJ 15:05 – Sosire CFU 16:55 Retur CFU 17:30 –…