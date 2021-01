Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.500 de camioane sunt blocate in comitatul britanic Kent de 48 de ore, formand o coada uriașa, dupa ce Franța a interzis orice intrare dinspre Marea Britanie, din cauza noii tulpini de coronavirus descoperita in UK, conform The Guardian.

- Franța se așteapta sa anunțe o redeschidere limitata a frontierelor sale pentru traficul britanic, intrucat guvernul din Regat a declarat ca elaboreaza planuri pentru a-i testa pentru depistarea COVID-19 pe toți șoferii de camioane care transporta marfuri peste Canal, relateaza The Guardian.„Se lucreazala…

- Sute de romani – turisti din cel putin 5 autocare si soferi de TIR – sunt blocati in trafic intre Marea Britanie si Franta, la traversarea Canalului Manecii, in urma interdictiilor de circulatie impuse de autoritatile din Franta, se mentioneaza intr-un comunicat remis luni de asociatia civica „Voluntari…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat sambata, in engleza, preconizata intoarcere a Statelor Unite, odata cu venirea la putere a lui Joe Biden, in Acordul pentru clima de la Paris, incheiat in urma cu cinci ani si pentru care "trebuie actionat imediat", relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- ​Adunarea Generala a ONU a adoptat luni o rezolutie prin care solicita Rusiei sa puna capat cât mai curând posibil "ocupatiei temporare" a Crimeei, peninsula ucraineana anexata în 2014 de Moscova, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Rezolutia, care se concentreaza asupra…

- Facebook a anuntat astazi, lansarea in Marea Britanie, in luna ianuarie, a serviciului sau de stiri Facebook News. Acesta difuzeaza articole din media preluate contra cost, relateaza AFP. „Negocieri active” sunt de asemenea in curs de desfasurare pentru lansarea unui astfel de flux de stiri in Franta…

- Facebook a anuntat marti lansarea in Marea Britanie, in luna ianuarie, a serviciului sau de stiri Facebook News, care difuzeaza articole din media preluate contra cost, relateaza AFP. "Negocieri active" sunt de asemenea in curs de desfasurare pentru lansarea unui astfel de flux de stiri in Franta si…

- Un grup de 72 de tari, state parti la Statutul de la Roma al Curtii Penale Internationale (CPI), au denuntat luni la ONU, intr-o declaratie comuna initiata de Germania, recentele sanctiuni americane impotriva a doi din membrii CPI, transmite AFP. "Reafirmam sprijinul nostru neclintit pentru…