Facebook si-a cerut scuze pentru traducerea gresita din birmana in engleza a numelui presedintelui Chinei, Xi Jinping, care a aparut in transcrierea automata drept 'Mr. Shithole' (Domnul Latrina), informeaza duminica EFE. "Am rezolvat o problema legata de traducerile din birmana in engleza si actionam pentru identificarea cauzei pentru a ne asigura ca aceasta situatie nu se va mai repeta", a anuntat compania americana intr-un comunicat trimis presei in care isi cerea scuze pentru "jignirea provocata". Greseala s-a propagat prin intermediul profilurilor retelei sociale si in mass media…