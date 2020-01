Facebook interzice clipurile "deepfake", dar sunt voci care spun că măsura nu acoperă toate cazurile periculoase Facebook a anunțat ca va interzice pe platforma sa deepfake-urile, clipurile modificate pentru a induce userii în eroare, masura fiind parte a unei strategii de a reduce numarul de postari care conțin mesaje ce manipuleaza userii. Sunt însa mulți care spun ca Facebook nu face destul și ca interdicția nu acopera toate cazurile care pot duce la situații grave.



Facebook a anunțat ca interzice user-ilor sa publice clipuri modificate prin tehnici de inteligența artificala într-o maniera care probabil ar induce utilizatorii în eroare. Tehnologia deepfake folosește inteligența… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amazon l-a acuzat pe presedintele american Donald Trump ca a influentat atribuirea de catre Pentagon, la sfarsitul lui octombrie, a unui mega-contract pentru stocarea datelor online (cloud) in valoare de 10 miliarde de dolari companiei Microsoft, potrivit unui document judiciar dat publicitatii luni,…

- Facebook a intentat azi, in California, un proces impotriva unei companii și a doua persoane fizice. Acestea au incalcat Termenii și Politicile de publicitate, folosind malware pentru a compromite conturile de Facebook ale utilizatorilor și pentru a rula reclame inșelatoare care promovau bunuri precum…

- O imagine postata pe Facebook prezinta un peron improvizat al liniei 41, realizat in zona Drumul Taberei. “Niste dale groase din beton, inalte pana la genunchi, instabile (se misca sub […]

- Omniconvert lanseaza ADAPT, un software care foloseste algoritmi de machine learning, ce va permite magazinelor online sa aiba interactiuni cu vizitatorii in functie de comportamentul lor in timp real si astfel va creste automat rata de conversie. Investitia in acest proiect este de peste…

- primul software pentru optimizarea automata a ratei de conversie, dedicat magazinelor online din Romania Omniconvert lanseaza ADAPT, un software care folosește algoritmi de machine learning, ce va permite magazinelor online sa aiba interacțiuni cu vizitatorii in funcție de comportamentul lor in timp…

- Andrei Caramitru (USR) analizeaza marți, într-o postare pe Facebook, rezultatul votului din primul tur al alegerilor prezidențiale, în urma caruia candidatul candidatului Alianței USR PLUS, Dan Barna, a ieșit pe locul al treilea, el afirmând ca au fost greșeli de strategie, comunicare…

- Apple a interzis o aplicație care permitea oamenilor sa monitorizeze activitatea altor utilizatori pe Instagram, scrie BBC. Like Patrol cerea o taxa pentru a trimite notificari utilizatorilor în momentul în care prietenii de pe Instagram apreciau postari sau urmareau alte persoane.…

- Un vicepreședinte al unei secții de vot din județul Iași este un condamnat penal, scrie senatorul USR pe Facebook, relateaza realitateadeiasi.net. Ce masura a luat Biroul Electoral Judetean Iasi dupa aceasta sesizare.