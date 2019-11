Facebook a dezvăluit un plan pentru protejarea alegerilor americane din 2020 de dezinformare Facebook a dezvaluit joi un plan pentru ''a proteja procesul democratic'' al alegerilor care vor avea loc in SUA in 2020, plan menit sa previna in special dezinformarea si ingerintele, relateaza AFP.



Gigantul retelelor de socializare, pentru care alegerile prezidentiale din 2016 au fost un adevarat fiasco, intentioneaza sa protejeze mai bine conturile candidatilor si politicienilor sau sa creasca transparenta, indicand clar cine controleaza paginile politice sau paginile media de stat.



