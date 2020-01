Eroarea a fost descoperita in a doua zi a vizitei presedintelui chinez in Myanmar, unde Xi si conducatoarea birmana Aung San Suu Kyi au semnat numeroase acorduri cu privire la planuri de infrastructura sustinute de Beijing.



Un comunicat pe pagina de Facebook a lui Suu Kyi era plin de referiri la “Mr. Shithole” atunci cand era tradus in engleza, iar un titlu al unui jurnal local, Irrawaddy, era tradus “Dinner honors president shithole”.



Nu este clar de mult a durat problema, dar traducerea Google nu a prezentat aceeasi eroare.



“Am rezolvat problema tehnica aflata la…