Facebook a blocat temporar contul preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro pentru dezinformare Facebook a anuntat sâmbata ca a blocat temporar contul presedintelui venezuelean Nicolás Maduro pentru încalcarea &"politicilor privind dezinformarea&" în cazul Covid-19, potrivit El Tiempo, citat de News.ro.

Contul lui Maduro va fi suspendat timp de 30 de zile pentru încalcarea politicilor platformei privind dezinformarea legat de pandemia de Covid-19.

Compania a semnalat ca în aceasta perioada presedintele nu va putea sa publice niciun mesaj pe pagina. Ea va ramâne vizibila utilizatorilor.

&"Am înlaturat un videoclip publicat pe pagina… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anuntat sambata ca a blocat temporar contul presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, pentru incalcarea „politicilor privind dezinformarea” in cazul Covid-19. Nu ar fi primul incident de acest fel al presedintelui, dupa ce, in trecut, compania a sters si alte tipuri de continut de pe pagina…

- YouTube a anunțat, marți, ca va extinde cu inca o saptamana perioada in care Donald Trump va avea contul blocat, informeaza Mediafax , care citeaza Reuters . Decizia a fost luata „din motive de precauție și pentru a preveni eventuale violențe” cu ocazia ceremoniei de inaugurare a lui Joe Biden. La data…

- Snapchat a decis sa blocheze permanent contul lui Donald Trump citand „interesul sigurantei publice” si se alatura astfel numeroaselor platforme care au interzis acesul presedintelui in urma violentelor din 6 ianuarie de la Capitoliu, scrie news.ro. Actiunea Snapchat vine dupa ce Twitter,…

- "Avand in vedere preocuparile legat de violenta, vom dezactiva de asemenea comentariile de pe canalul presedintelui Trump, asa cum am facut in cazul altor canale unde exista ingrijorari legat de securitate in sectiunea de comentarii", se arata intr-un mesaj transmis de You Tube.O inregistrare video…

- Contul de Facebook al fostului președinte al SUA, Donald Trump, a fost inchis pe o perioada nedeterminata de timp. Anunțul a fost facut chiar de fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg: „Riscurile de a ii permite președintelui sa continue sa foloseasca serviciul in aceasta perioada sunt prea mari”. „Evenimentele…

- Twitter a blocat contul presedintelui Donald Trump pentru 12 ore. Nu este prima blocare a actualului lider de la Casa Alba, care prefera sa comunice in general pe rețeaua Twitter. Decizia a venit și dupa ce Facebook si YouTube au inlaturat videoclipul lui Trump catre susținatorii sai.In declarația…

- Rețelele sociale au luat masuri fara precedent pentru a bloca mesajele președintelui Donald Trump, dupa protestele violente de miercuri, din Washington DC, scrie CNN.Twitter a anunțat miercuri ca a blocat contul președintelui Donald Trump pentru 12 ore și a avertizat pentru prima data ca l-ar putea…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a propus astazi ca Romania, in semn de solidaritate, sa doneze o cantitate de vaccin anti-Covid-19 Republicii Moldova, pentru a asigura protectia personalului medical implicat in ingrijirea pacientilor infectati cu noul coronavirus, scrie agerpres . „Controlul pandemiei…