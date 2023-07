Face vulpea SEX cu câinele? Adevăr și legende despre relații între specii diferite Legenda care circula și in mediul rural din Romania este ca vulpea și cainele pot da naștere unor descendenți. Povestea, care pare mai degraba inspirata de inteligența proverbiala a vulpii, este falsa și nu exista dovezi ale unei astfel de combinații. In schimb, sunt numeroase alte exemple de specii diferite, dar inrudite, care pot acea urmași. Astfel de intalniri pot afecta conservarea și evoluția unei specii. Cand doua specii diferite se imperecheaza cu succes, descendenții rezultati se numesc hibrid. Hibrizii sunt adesea, dar nu intotdeauna, sterili (gandiți-va la catari). Hibrizii nu sunt… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

