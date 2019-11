Fabrica Electroputere Craiova își închide porțile în decembrie Electroputere Craiova se va inchide in luna decembrie, cand ultimii angajati vor finaliza cea din urma comanda - reparatia unui transformator de 440 MVA pentru Centrala de la Cernavoda, care a fost executat tot aici, in urma cu mai bine de 30 de ani, iar acum a fost adus la reparat, Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

