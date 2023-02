Stiri pe aceeasi tema

- Compania franceza Tereos a anunțat miercuri ca a vandut fabrica de zahar Luduș catre doi investitori romani independenți, Mihaela Neagu și Mihail-Daniel Matache, investitori in sectorul agroalimentar și al produselor alimentare de consum. Inițial, Tereos anunțase ca intenționeaza sa inchida fabrica…

- Mihaela Neagu, care a condus Clubul Sportiv Olimpia din Bucuresti, a cumparat alaturi de un partener fabrica de zahar de la Ludus (jud. Mures), detinuta de grupul francez Tereos, dupa lungi negocieri, potrivit informatiilor oferite de femeia de afaceri pe

- Conducerea societații Vitafoam Romania SRL Luduș aduce la cunoștința publicului interesat organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de actualizare a autorizației integrate de mediu pentru "Fabrica de spume poliuretanice", pe un amplasament din localitatea Luduș, strada 1 Mai nr. 34. "Activitatea…

- Fabrica de zahar din Buzau a fost amendata cu 50.000 de lei de inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru practici comerciale inșelatoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Eforturi pentru cresterea productiei de zahar din Romania. Dupa ce cultivatorii din Mures au facut demersuri sa preia si sa reporneasca fabrica din Ludus, a venit randul celei din Bod, judetul Brasov, sa-si reia activitatea, daca investitorul si producatorii de sfecla