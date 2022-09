Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, poarta discuții cu Asociația Producatorilor de Zahar din zona Luduș pentru un transfer catre aceasta a fabricii de zahar pe care gigantul francez Tereos dorește sa o inchida, in paralel existand și un interes pentru preluarea fabricii din partea companiei romanești…

- Primaria orașului Luduș a anunțat ca in perioada 1-10 septembrie 2022 pescuitul este interzis pe Lacul Primariei (Brațul mort al raului Mureș), motivul fiind o acțiune de ecologizare a luciului de apa și a malurilor sale. Despre acest aspect inedit in istoria scurta a lacului care are o suprafața de…

- Vlogging-ul devine din ce in ce mai popular. Tot mai multe persoane se orienteaza catre aceasta forma de creare de conținut, dar puțini sunt cei care reușesc sa aiba audiența peste 200.000 de abonați. Consecvent și intuitiv, Alin Decean a reușit. Este din Luduș, are 21 de ani și creeaza materiale video…

- Deputatul Dan Tanasa (AUR) a adresat recent, in luna iulie 2022, ministrului Agriculturii, Petre Daea, intrebarea cu tema "Abordarea Ministerului Agriculturii asupra chestiunii Fabricii de Zahar de la Luduș." "Pericol real" pentru viitorul culturii de sfecla de zahar in Romania In documentul publicat…

- Doamna Halmagyi Julia s-a nascut in comuna Bogata, dar din 1973 traiește in Luduș alaturi de soțul sau, Jozsef cu care și-a intemeiat o frumoasa familie. Beneficiind de sistemul de invațamant din Romania, acolo unde tinerii aveau la dispoziție o rețea de invațamant profesional diversificat, tanara Julia…

- A inceput montarea sistemelor de acoperire a rosturilor de dilatație la podul de pe DN 15, ieșire din localitatea Luduș spre Targu Mureș (km 32+005). Lucrarile vor dura pana la sfarșitul saptamanii, in acest interval traficul fiind dirijat de semafoare. "Va rugam sa circulați cu prudența și sa respectați…

- Comisia Naționala de Soluționare a Litigiilor (CNSL) a decis retrogradarea celor de la Academica Clinceni din Liga 1 direct in Liga a 3-a. Academica Clinceni a retrogradat sportiv in Liga 2, dar CNSL o trimite direct in Liga 3. Motivul pentru care s-a ajuns aici il reprezinta neplata, in termen de 90…

- Actuala Școala Gimnaziala „Ioan Vladuțiu" este continuatoarea Școlii Generale nr. 2 Luduș care, din anul 1960 , a funcționat in sediul din strada Crinului. Din anul 2002, Școala Generala a primit numele celui care a fost Ioan Vladuțiu, etnograf, folclorist, membru in mai multe asociații științifice,…