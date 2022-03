Fabrica de bere din Lvov produce acum cocktailuri Molotov și hrană pentru refugiaţi Legea martiala in vigoare in Ucraina presupune implicit si o prohibitie asupra alcoolului, situatie care a dus la paralizarea activitatii la fabrica de bere din cel mai important oras din vestul tarii, Lvov, companie care sprijina acum eforturile de razboi ale statului ucrainean, transmite miercuri EFE. Cocteiluri Molotov, hrana pentru refugiatii care au fugit din calea violentelor sau tricouri pentru strangerea de fonduri pentru fortele armate sunt doar cateva dintre activitatile pe care le desfasoara in prezent fabrica de bere artizanala Pravda, situata intr-o zona populara de la periferia orasului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

