Fă ceea ce îți cere Inima și Răsplata va veni (P) Dragii mei, voi cei care mi-ati urmarit povestea, stiti ca am fost prefect. Imi placea aceasta pozitie publica, pentru ca puteam sa ajut oamenii. Acest lucru este in natura mea. In 2006, in luna August, totul s-a naruit. De unde aveam un viitor stralucit, fiind propus la un moment dat sa ocup o functie de ministru, am fost arestat. Am stat 30 de zile inchis pentru o fapta pe care nu am comis-o. Atunci am vazut cum visele mele se naruiau: Viata mea se naruia. In acel moment, greu, mi-am adus aminte de cuvintele bunicului meu, care mi-a spus: Urmeaza-ti visele, oricat de greu ti-ar fi. Oricate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce ramane dintr-un om, cand omul nu mai ramane cu noi, aștialalți, pe pamant? Ce ramane dintr-un om, cand, oricum ai lua-o, nu mai ramane, de fapt, nimic? Ce ramane dintr-un om care a muncit o viața, care a trait intens, care a visat, care a facut planuri, care a sperat, care a iubit, care s-a luptat…

- 15 mesaje de mulțumire pentru urarile primite. Daca se apropie ziua ta de naștere, ziua de nume, sau orice alt eveniment din viața ta in care s-ar putea sa primești cateva urari, asigura-te ca dai un raspuns pe masura. 15 mesaje de mulțumire pentru urarile primite Iata 15 mesaje de mulțumire pe care…

- Sfantul Ioan Scararul a vietuit intre anii 578-649. A intrat in cinul monahal la varsta de 16 ani. Sfantul Ioan Scararul l-a avut ca povatuitor pe Cuviosul Macarie, timp de 19 ani. Dupa moartea parintelui sau duhovnicesc, Sfantul Ioan Scararul s-a retras intr-o pestera, unde a dus o viata aspra timp…

- Cu toții il știm pe Nea Marin vesel și tot timpul cu zambetul pe buze. Cu toate astea, dansatorul a trecut printr-un moment foarte greu in viața. In exclusivitate pentru Antena Stars, aceasta a povestit care a fost cea mai mare piedica pe care a primit-o pana acum.

- Xonia, in varsta de 32 de ani, a vorbit despre perioada grea prin care a trecut, dupa ce fost diagnosticata cu o boala autoimuna. Pana acum, fosta concurenta de la „Survivor Romania” 2022, a evitat sa dea detalii despre subiectul sensibil din viața ei. „De cand am fost diagnosticata cu o boala autoimuna,…

- Papa Francisc declarat ca situați dintre Rusia și Ucraina ii provoaca o mare durere in suflet și i-a indemnat pe politicieni sa iși faca un examen de conștiința in fața lui Dumnezeu cu privire la acțiunile lor. „In ciuda eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deruleaza scenarii din ce in…

- „Fericirea este un scop in viata modest“, crede scriitorul american Frank Martela. Cautarea fericirii personale nu poate da cu adevarat valoare si sens vietilor noastre, sustine acesta in cea mai recenta carte a sa publicata la editura Humanitas, „O viata minunata“. In anul 1834, istoricul si eseistul…

- Senatoarea Diana Sosoaca a declarat intr-un mesaj video transmis in timpul unui protest anti-vaccinist din Italia ca ea va declansa in aceasta tara „rezistenta mondiala” contra „dictaturii medicale”. Sosoaca a transmis acest mesaj in fata catorva sute de italieni care participau la o manifestatie a…