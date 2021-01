Stiri pe aceeasi tema

- Marele Premiu al Australiei va fi probabil reprogramat si nu va mai fi in acest an etapa de debut a Campionatului Mondial de Formula 1, din cauza pandemiei de COVID-19 si a restrictiilor dure ale autoritatilor locale, transmite Reuters. Biletele pentru cursa programata deocamdata pentru…

- Campionatul Mondial de automobilism Formula 1 din 2021 va debuta duminica, 21 martie, cu Marele Premiu al Australiei, pe circuitul „Albert Park" din Melbourne. Calendarul competițional provizoriu pentru sezonul viitor cuprinde, conform Federației Internaționale de Automobilism (FIA) 23 de etape, cea…

- Consiliul Mondial al Federatiei Internationale de Automobilism (FIA), reunit la Geneva cu ocazia celei de-a patra si ultima sa reuniune din acest an, a aprobat calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 pentru sezonul 2021, care cuprinde un numar record de 23 de Mari Premii, informeaza FIA intr-un…

- Pe circuitul „Ricardo Tormo" din orașul spaniol Valencia s-a disputat duminica, 15 noiembrie, Marele Premiu al Comunitații Valencia la Moto GP, cea de-a 14-a etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza din 2020. Deși a terminat abia al șaptelea, pilotul iberic Joan Mir (pe un motor Suzuki) a…

- In vreme ce multe țari din emisfera nordica anunța inchiderea totala sau parțiala, pe fondul unei creșteri alarmante a numarului de imbolnaviri, exista și situații fericite, cum se inregistreaza in Australia, ce raporteaza prima zi cu zero cazuri noi. Explicația ar ține de masurile dure luate și faptul…

- Pilotul spaniol Alex Rins (Suzuki) a castigat, duminica, Marele Premiu al Aragonului, a zecea etapa a Campionatului Mondial de MotoGp, care a avut loc la Alcaniz, potrivit news.ro.Rins, plecat al doilea, a trecut primul linia de sosire, urmat in ordine de compatriotii sai Alex Marquez (Repsol…

- In statul Victoria din centrul Australiei urmeaza sa fie relaxate unele din restrictiile impuse pentru combaterea celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica premierul statului, Daniel Andrews, citat de dpa, preluata de Agerpres . Spre comparație cu Europa, de exemplu, masurile…

- Pilotul italian Valentino Rossi, de noua ori campion mondial la motociclism viteza, a fost testat pozitiv la COVID-19 si va rata Marele Premiu al Aragonului la MotoGP. Rossi a confirmat joi ca s-a trezit cu usoara febra si a efectuat doua teste pentru COVID-19. „Testul rapid PCR a fost negativ, ca si…