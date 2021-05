Expunerile societăţilor de asigurări la riscurile macro rămân la un nivel ridicat (raport ASF) Expunerile societatilor de asigurari la riscurile macro raman la un nivel ridicat, in timp ce restul categoriilor de riscuri se mentin la un nivel mediu, se arata in cel mai recent Raport de tendinte si riscuri pe pietele financiare, elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.



"Tabloul riscurilor pentru sectorul asigurarilor din UE in baza datelor Solvency II aferente trimestrului IV al anului 2020 arata ca expunerile societatilor de asigurari la riscurile macro raman la un nivel ridicat, in timp ce celelalte categorii de riscuri se mentin la un nivel mediu. Supraveghetorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) saluta efortul depus la nivel european pentru dezvoltarea pietelor financiare nebancare, cu ocazia sarbatoririi "Zilei Europei" in data de 9 mai. "In urma cu 71 de ani, o idee a transformat Europa. De atunci, in fiecare an, "Ziua Europei" este un…

- Ministerul Finanțelor colaboreaza cu Autoritatea de Supraveghere Financiara in cadrul proiectului comun privind ”Elaborarea unei strategii naționale pentru piața de capital”, proiect finanțat de Comisia Europeana prin Programul de sprijin pentru reforme structurale SRSP. Proiectul beneficiaza de asistența…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) lanseaza joi cea de-a patra editie a programului Made in Romania, care vine anul aceasta cu o abordare noua, imbunatatita si digitalizata. La evenimentul de deschidere vor participa Radu Hanga - presedintele BVB, Ovidiu Petre - expert piete de capital Autoritatea…

- Inflatia din Rusia a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii peste patru ani in martie, relateaza Bloomberg. Inflatia anuala a accelerat la 5,8% in martie, cu mult peste tinta de 4% a bancii centrale. Situația a intensificat presiunile asupra bancii centrale pentru continuarea majorarilor…

- "Informam actionarii ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat modificarile din actul constitutiv privind schimbarea denumirii societatii din 'Societatea de Investitii Financiare Moldova' SA in 'Evergent Investments' SA, aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor…

- Masurile guvernamentale implementate la nivel european pentru sprijinirea economiei reale, afectata de pandemia COVID-19, au stabilizat creditarea și au permis continuarea funcționarii sistemului financiar, arata o analiza realizata de ESRB (European Systemic Risk Board) și prezentata in cel mai recent…

- Companiile energetice ar trebui sa analizeze oportunitatea de a incheia asigurari de risc cibernetic, deoarece atacurile informatice produc mai multe pagube financiare decat cele generate de cauze climatice precum furtuni, taifunuri au cutremure, a declarat, joi, Calin Rangu, directorul Directiei…

- Criptomoneda Bitcoin a depasit marti, pentru prima data, pragul de 50.000 de dolari, continuand o tendinta de apreciere alimentata de interesul marilor banci si companii precum Tesla. In jurul orei 12:35 GMT, un bitcoin costa 50.547,70 dolari, cel mai ridicat nivel din istorie, in crestere cu 4,4% comparativ…