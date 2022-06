Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat astazi doua proiecte de lege in baza carora va intreprinde demersurile necesare pentru retragerea Romaniei din Banca Internationala de Cooperare Economica și Banca Internationala de Investitii, banci cu actionariat rusesc.

- Agentia de rating Fitch Ratings a retras ratingul de credit al Bancii Internationale de Investitii (IIB), cea la care Rusia are control majoritar si care in prezent are o emisiune de obligatiuni de 500 mil. lei la Bursa de Valori Bucuresti.

- Romania inca este acționar la Banca Internaționala de Investiții (BII) și Banca Internaționala de Cooperare Economica (BICE), la 68 de zile de la invazia Rusiei in Ucraina. Intr-un interviu acordat HotNews.ro, secretarul de stat din Ministerul Finanțelor, Mihai Precup, a spus ca este un proces de durata…