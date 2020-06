Expoziție unică: Urme de civilizaţie provincială romană în colecţiile Muzeului din Lugoj Patrimoniul arheologic al Muzeului de Istorie si Etnografie Lugoj, care consta in artefacte deosebite care dateaza din perioada de dupa cucerirea romana a Daciei, in anul 106 d.Chr, va fi prezentat publicului intr-o expoziție unica in istoria muzeului lugojean. Expozitia temporara intitulata „Urme de civilizatie provinciala romana in colectiile Muzeului din Lugoj” reuneste cele mai reprezentative piese de epoca romana pastrate in depozitele de arheologie ale muzeului, ce provin din vechea colectie arheologica a Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj, precum si din cercetarile de la Tibiscum… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

