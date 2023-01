Stiri pe aceeasi tema

- Bibilioteca UPT a fost ieri gazda vernisajului tradiționalei expoziții de proiecte a studenților anului VI ai Facultații de Arhitectura și Urbanism realizate in cadrul materiei Amenajari interioare 2 – „SIT WITH ME”. In acest an, cu ocazia editiei a VI-a, studenții coordonați de profesorii Cristina…

- Biblioteca Universitații Politehnica Timișoara a gazduit luni, 16 ianuarie 2023, vernisajul tradiționalei expoziții de proiecte a studenților anului 6 ai Facultații de Arhitectura și Urbanism din cadrul UPT, realizate in cadrul materiei Amenajari interioare 2 – „SIT WITH ME” – ajunsa acum la cea de-a…

- "Am plasat prima nota de comanda care prevede colectarea datelor existente și actualizarea lor. Acest lucru este necesar pentru ca ani de zile contractul cu Universitatea de Arhitectura ”Ion Mincu” a fost blocat. In urmatoarea perioada vom solicita tuturor instituțiilor cu atribuții in domeniu, precum…

- Proiectul „Campus UPT 2045” a presupus participarea studenților de la Facultații de Arhitectura și Urbanism la un proces de co-creare impreuna cu personalul didactic, a carui rezultat ofera o prima viziune de dezvoltare a campusului Universitații Politehnica pentru urmatorii ani.

- Activiștii de mediu de la Someșul Nostru au dezbatut, alaturi de studenții de la Facultatea de Arhitectura și Urbanism, despre situația cursurilor de apa din Cluj-Napoca și din județ și au venit cu propuneri pentru o mai buna relație a cetațenilor cu apa.

- Cazinoul din Constanta i a intampinat cu bucurie, sfiala si informatii pretioase pe studentii Facultatii de Constructii din cadrul Universitatii Ovidius Constanta. In primavara acestui an, studentii de la Arhitectura care se pregatesc cu arhitectii Dragos Constantinescu si Stefan Constantinescu, fiii…

- Știința iluminarii spațiilor construite a evoluat in ultimii ani „cu viteza luminii”, spune Șerban Țiganaș, decanul Facultații de Arhitectura și Urbanism din cadrul Universitații Tehnice Cluj-Napoca.

- In Argeș, de 14 ani incoace, are loc un proiect de arhitectura aplicata, denumit Școala de la Bunești. S-a cladit intr-o poiana de pe Valea Valsanului, in comuna Malureni, in prelungirea satului Zarnești. Este locul unde profesori, studenți și meșteri locali realizeaza cladiri din materiale tradiționale,…