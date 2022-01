Expoziție de icoane la Târgu Jiu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizeaza joi, 27 ianuarie, incepand cu ora 17.00, vernisarea expoziției „Icoana de vatra in credința populara” la sala „Florin Isuf”. Expozița ii aparține profesorului Pompiliu Ciolacu, de la Palatul Copiilor, din Targu Jiu. Etnologul Pompiliu Ciolacu a descoperit pasiunea pentru icoana de vatra la varsta de 16-17 ani și de atunci nu a renunțat la ea. Chiar daca spune ca este un efort sa gaseasca astfel de obiecte vechi și mai ales oameni care sa incurajeze astfel de tradiții, Ciolacu nu a renunțat la aceste obiecte… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de noi cazuri de Omicron au fost confirmate: Romania a ajuns la un total de 295 de persoane infectate cu noua tulpina Peste 100 de noi cazuri de Omicron au fost confirmate: Romania a ajuns la un total de 295 de persoane infectate cu noua tulpina Peste 100 de noi cazuri de infectare cu Omicron…

- La Sacele, biletele de calatorie se pot plati cu ajutorul aplicației 24 pay. Sistemul nu genereaza niciun fel de cost suplimentar in afara pretului biletului. Servicii Sacelene SRL in calitate de operator regional de transport public in cadrul Agenției Metropolitane de Dezvoltare Durabila a Transportului…

- Președintele american Joe Biden le-a facut o promisiune aliaților NATO, in cadrul discuțiilor cu Grupul celor Noua de la București, din care fac parte Romania, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria.

- Daca ati fi primar pentru o zi, ce ati face cu 360.000 de euro pentru Iasi? Ce solutii ati implementa pentru a face mai buna viata cetatenilor? Pentru Mihai Chirica raspunsul e simplu si mereu acelasi: ii cheltuie inutil. Oricum nu sunt banii lui, ci ai cetatenilor platitori de taxe, pe care-i jefuieste…

- Cluj-Napoca a intrat in reteaua oraselor creative UNESCO, cu titulatura de City of Film, alaturi de Cannes (Franta) si Gdynia (Polonia), devenind primul oras din Romania membru al acestei prestigioase structuri internationale, informeaza News.ro. Lista celor 49 de orase care se alatura retelei…

- Franta, Elvetia, Marea Britanie, Germania, SUA, Canada, Australia: zeci de mii de oameni au iesit in strada, in noaptea de sambata spre duminica, in marile orase, protestand fața de vaccinarea obligatorie și fața de certificatul verde, anunța Mediafax. Și in Romania, sute de oameni au ieșit in strada,…

- Muzeul ASTRA a fost catalogat cu trei stele Michelin in Ghidul aniversar "Romania 500 peisaje, destinatii si experiente", alaturi de Muzeul National de Arta al Romaniei si Muzeul Taranului Roman, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Este o distinctie care…

- S-a stins din viața pictorița Valentina Rusu-Ciobanu, în vârsta 101 ani. Valentina Rusu-Ciobanu s-a nascut la 28 octombrie 1920 în Chișinau. În anii 1938-1940 studiaza la Școala de Arte din Chișinau, ulterior - la…