„Expoziția Toamnei”, cu meșteșugari și produse tradiționale, la Timișoara „Expoziția Toamnei”, anotimp al recoltei și al belșugului, a ajuns la cea de-a doua ediție, pregatita in aceste zile de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, și se va desfașura intre 24 și 26 septembrie, la Centrul de Afaceri. Producatori, procesanți și comercianți timișeni dar și din alte zone ale țarii vor fi prezenți […] Articolul „Expoziția Toamnei”, cu meșteșugari și produse tradiționale, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

